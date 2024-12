Non fa ritorno a casa dal 29 Novembre scorso; non si hanno più notizie della 17enne Aurora Il caso finisce a Chi l’ha visto?

Leggi su Dayitalianews.com

, 17 anni, scomparsa da Ardea: l’appello disperato dei familiari, una giovane di 17 anni di Ardea, in provincia di Roma, è scomparsa da venerdì 29. Da allora, la sua famiglia non ha piùdi lei. La situazione sta generando molta preoccupazione, portando i suoi familiari a rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciarne la scomparsa.Scomparsa di: l’appello attraverso “Chi?”L’appello dei familiari diè stato reso pubblico dalla trasmissione di Rai 3 “Chi?”, condotta da Federica Sciarelli. Nel programma è stato inserito un identikit dettagliato, accompagnato da una foto e dalle informazioni che potrebbero aiutare nelle ricerche.Secondo le informazioni disponibili,si è allontanata dalla sua abitazione venerdì, verso l’ora di pranzo, portando con sé il suo gatto tigrato grigio, e da allora non ha più fatto