Noir in Festival 2024 entra nel vivo

innelinto nelcon un programma dedicato agli amanti del mistero, del thriller e del, tra incontri letterari, proiezioni cinematografiche e approfondimenti. Ieri, martedì 3 dicembre, al cinema Arlecchino due sorprendenti anteprime in concorso: Sons, thriller psicologico diretto dallo svedese Gustav Möller, e l’attesissimo Presence di Steven Soderbergh.Come sempre, non solo film, ma anche il racconto di Adrian Wooton sulla figura di William Somerset Maugham, grande autore e agente segreto durante la Prima Guerra Mondiale, e tra letteratura e cinema, l’incontro con Daniele Orazi, agente cinematografico tra i più noti in Italia con il suo esordio letterario con Ostiawood (Solferino Libri) in Galleria Rizzoli. A seguire Maurizio De Giovanni ha incontrato il pubblico delper presentare Volver (Einaudi), l’indagine conclusiva della serie dedicata al commissario Ricciardi, di cui ha parlato anche in IULM con lo sceneggiatore Paolo Terracciano, raccontando le evoluzioni del suo celebre personaggio tra romanzo e fumetto.