Iltempo.it - “Momenti duri”. Elkann ritrova la voce e visita lo stabilimento Maserati

È stata la storica sede dia Modena la prima tappa europea del Presidente di Stellantis Johnnel 'nuovo corso' che si è aperto dopo le dimissioni domenica scorsa dell'ad Carlos Tavares.aveva annunciato in un videomessaggio lunedì sera l'intenzione dire numerose sedi e stabilimenti del Gruppo in tutto il mondo. Appena rientrato da Auburn Hills negli Stati Uniti,si è recato immediatamente presso lodi viale Ciro Menotti, dove ha incontrato Santo Ficili, Amministratore Delegato di, l'intero leadership team della Casa del Tridente, l'Engineering team - recentemente istituito - e tutti i collaboratori del marchio. «La nostra industria - ha spiegato- sta attraversando. Insieme, abbiamo affrontato numerose sfide in passato e le abbiamo già trasformate in opportunità a vantaggio di tutti coloro che lavorano con noi, sia internamente sia esternamente: colleghi, concessionari, clienti e fornitori, oltre alle Istituzioni.