Ilfattoquotidiano.it - Michele Criscitiello squalificato per 18 mesi: insulti razzisti all’arbitro e sputi agli avversari. La replica: “Falsità tutte documentate”

, direttore di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese (Serie D), è statofino al 30 giugno 2026. Questo è quanto si apprende nella nota emessa dalla FIGC: la sanzione fa riferimento ai fatti accaduti nella sfida contro il Club Milano. Aè stato imposto il divieto di accedereimpianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito Figc fino al 30 giugno 2026. Nel comunicato ufficiale, si leggono le seguenti motivazioni: “Indebito ingresso sul terreno di gioco, rivolgendo al Direttore di gara espressione offensiva ed implicante denigrazione e discriminazione per motivi di razza. Il medesimo inseguiva l’ufficiale di gara fino all’ingresso nello spogliatoio arbitrale cercando di farlo cadere e rivolgendogli espressioni e gesti (3 pugni sulla porta) intimidatori”.