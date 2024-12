Ilgiorno.it - L’incontro prima del rogo. La minaccia "Uccido tutti" tradotta da uno dei morti

"Ho avuto la sensazione che l’uomo si guardasse intorno e studiasse l’ambiente dove si trovava". Dagli atti dell’indagine dei carabinieri sulletale di via Cantoni, che si è chiusa ieri con il fermo in Olanda del presunto esecutore materiale Washi Laroo e dei mandanti Bing Zhou e Yijie Yao, emerge che il ventiseienne che avrebbe appiccato il fuoco la sera del 12 settembre effettuò una sorta di sopralluogo nello showroom di proprietà di Li Junjun. Una ricognizione contestuale alle minacce nei confronti della madre del titolare, andate in scena poche oredell’incendio letale. Stando a quanto ricostruito nella denuncia ai militari, attorno alle 12, un giovane "alto 1,75 metri e magro" (lo stesso che la seraaveva puntato un coltello al padre di Junjun per costringerlo a consegnare 20mila euro) si è presentato alla porta del capannone in zona Villapizzone: ad accoglierlo sono stati il ventiquattrenne Pan An e i fratelli Liu Yinjie e Dong Yindan di 17 e 18 anni, proprio i tre ragazzi asfissiati dal fumo sprigionato dalle fiamme appiccate undici ore dopo.