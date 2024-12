Thesocialpost.it - Liliana Resinovich, scoperto il “codice segreto” nei messaggi: svolta nelle indagini

Leggi su Thesocialpost.it

Non si tratta solamente di segni sul corpo e di lesioni attribuibili a un’altra persona. Recentemente, lesul caso dihanno registrato un progresso significativo grazie a un’analisi della corrispondenza tra la 63enne triestina e il suo presunto amante, Claudio Sterpin. Questo report è stato redatto da un esperto incaricato dalla famiglia della vittima e presentato alla procura di Trieste.Leggi anche: Treviso, va a vivere in un garage a causa degli affitti troppo cari: morto di freddo, Marco era un lavoratoreIl vasto scambio ditrae Sterpin, come riportato nel documento di cui Repubblica è entrata in possesso, riguarda il periodo dal 17 novembre 2020 al 14 dicembre 2021 su Whatsapp e non era stato considerato in precedenza, né era stato menzionato nella consulenza informatica del consulente della procura.