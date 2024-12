Quotidiano.net - La lezione di papà Gino: "Abbiamo perso tutti. Ora bisogna fare di più"

VENEZIA "La mia sensazione è checome società. Non sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri o domani. È una sensazione strana, pensavo di rimanere impassibile".Cecchettin ancora una volta illumina un’altra prospettiva. Ha ascoltato la sentenza che condanna all’ergastolo l’assassino di sua figlia, è già oltre: "È stata fatta giustizia, la rispetto. Non entro nel merito della pena perché ho sempre detto che non l’avrei fatto e non lo faccio. Ma dovremmodi più come esseri umani. La violenza di genere va combattuta con la prevenzione, con concetti forse un po’ troppo lontani. Come essere umano mi sento sconfitto". C’è chi si domanda come faccia a portare l’empatia a quei livelli, ad assolvere anche le contraddizioni più devastanti. Spiega che un tribunale non è la sede per onorare la memoria di Giulia.