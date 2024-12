La bussola d’oro | dal cast al sequel tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

La: dalallesulGrazie al successo della saga di Harry Potter, gli anni Duemila si sono caratterizzati per la presenza di innumerevolifantasy che ambivano a dar vita a loro volta a veri e propri franchise. Titoli come Spiderwick – Le cronache, Eragon, Ember – Il mistero della città di luce, Un ponte per Terabithia, Le Cronache di Narnia o Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi sono solo alcuni di essi. Come noto, nessuno è riuscito a replicare il successo di Harry Potter e molti sono i titoli rimasti privi diche portassero avanti i racconti evocati. Tra questi, uno dei più clamorosi è La, diretto nel 2007 da Chris Weitz (regista poi anche di The Twilight Saga: New Moon).Ilè basato sul romanzo del 1995 Northern Lights di Philip Pullman – il primo capitolo della trilogia complessivamente chiamata His Dark Materials – poi pubblicato negli Stati Uniti con il titolo The Golden Compass.