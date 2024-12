Amica.it - Kate Middleton e quell’amore incondizionato per il blush

Si trova sulle guance di tutte. E sempre e in ogni caso, su quelle di. La principessa del Galles ha un prodotto make up amato: il fard o meglio, il. Protagonista di tutta una serie di tendenze che spopolano sui social e in particolare su TikTok, la referenza che valorizza gli zigomi (ma che si stende ora anche su labbra e palpebre) occupa una posizione strategica nel make up scelto dalla principessa. Con molti vantaggi. Cromatici e ringiovanenti. Il colore, per esempio, dato con dosi abbondanti, sposta l’attenzione sugli zigomi. Allontanandola dai cedimenti che il volto della Royal Girl, 42 anni, presenta agli angoli della bocca. E sulla parte inferiore del viso.