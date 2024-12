Ilpescara.it - Intervento neurochirurgico per la 15enne travolta da un suv

Leggi su Ilpescara.it

È stata sottoposta a unla studentessa di 15 anni che è statada un suv in via Falcone e Borsellino a Pescara.I medici dell'ospedale "Santo Spirito" hanno deciso di operare la quindicenne per i traumi riportati alla testa.La ragazza è sempre ricoverata.