Inter-news.it - Inter si conferma regina: dati sugli spettatori inequivocabili!

Leggi su Inter-news.it

L’sila squadra più seguita del campionato italiano nei match disputati in casa. La classifica deglitestimonia un primato che arricchisce il vincolo tra tifosi e squadra nerazzurra.LA CLASSIFICA – L’si posiziona al primo posto nella classifica degliin Serie A dopo 14 giornate. I match casalinghi della squadra nerazzurra, pari a 7, vedono la presenza in media di 72.245. Al secondo posto il Milan, con 71.724. Terza la Roma, con 62.022. Questi, letti anche alla luce della maggiore capienza di San Siro rispetto a quella degli altri stadi italiani, testimoniano un senso di appartenenza dei tifosi al club nerazzurro, arricchito dagli ultimi successi ma non giustificabile solo in base ad essi. Anche nei periodi più negativi, infatti, i tifosi hanno dimostrato di voler restare vicini alla squadra al fine di rappresentare l’uomo in più essenziale per superare le difficoltà.