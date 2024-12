Bollicinevip.com - Il principe Harry e il finto tatuaggio: un’idea per gli Invictus Games

Ile ilper gliIlnello studio di East Side Ink a New YorkChe cosa ci fa ilnello studio di un celebre tatuatore a New York? Una scena inaspettata vede il duca di Sussex protagonista di una trovata originale e divertente per promuovere gli, l’evento sportivo da lui ideato per veterani con disabilità. Con un misto di nervosismo e divertimento,si presta a un siparietto esilarante, immortalato in un video pubblicato sui social media. Nel filmato,affronta il suo () primo, e il tutto coinvolge un personaggio altrettanto sorprendente: il cantante e rapper Jelly Roll, invitato dalcome ospite speciale per l’occasione.Il patto trae Jelly Roll: unper una performanceLa scena prende vita nell’esclusivo studio East Side Ink, famoso per accogliere clienti come Scarlett Johansson.