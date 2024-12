Il decreto flussi è legge | così il governo si vendica sui magistrati per il caso Albania Renzi | Buffonata negli hub restano solo cani randagi

Leggi su Open.online

Il Senato ha approvato ilsu cui ilMeloni ha posto oggi la fiducia: 99 i voti a favore, 65 quelli contrari, un’astensione. Il, già approvato con lo stesso iter la scorsa settimana alla Camera, ora dunque è. Contiene «disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione deimigratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali». Ma al di là di queste disposizioni “ordinarie” sulla materia, la maggioranza ha fatto confluire nelnel corso dell’iter parlamentare anche alcune misure assai discusse: l’elenco dei Paesi sicuri verso cui respingere i richiedenti asilo, licenziato in tutta fretta daldopo lo scontro coi tribunali di Bologna e Roma sul sistema-; ma anche il cosiddetto «emendamento Musk», ossia l’affidamento alle Corti d’appello della valutazione su convalida o proroga dei trattenimenti dei migranti che chiedono la protezione internazionale.