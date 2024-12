Superguidatv.it - Guillermo Mariotto abbandona lo studio di Ballando con le stelle: “Ho salvato una situazione di pericolo…”

Desta clamore generale l’uscita di scena didallotelevisivo dicon le.Nella scorsa puntata del dancing show – andata in onda sulle reti Rai il 30 novembre 2024- il giudice veterano lasciava la competizione condotta in TV da Milly Carlucci, dando inizio al caso mediatico del momento: L’allontanamento accadeva negli istanti successivi alla performance di Amanda Lear, come “ballerina per una notte”.con lelascia lo: il caso TVSono in molti, in particolare sui social, tra i telespettatori dicon le, a chiedersi il motivo alla base dell’allontanamento didalla nota competizione televisiva del sabato sera. E a motivare quella che per gli utenti nel web si direbbe una “fuga”, anche nell’ipotesi di un addio definitivo alla TV e al dancing show di, é il diretto interessato.