Ilrestodelcarlino.it - Gli artigiani dichiarano guerra agli ‘irregolari’: "Segnalare le attività abusive è un dovere"

"Adesso diciamo basta al lavoro abusivo iniziando la fase delle segnalazioni dirette". Ad alzare la voce è l’Unas, Unione nazionaledel Titano. Che è pronta a passare all’azione. "Dopo anni di iniziative volte a sensibilizzare le istituzioni e il pubblico sui danni causati da questa piaga – dicono dall’associazione di categoria – comprese Istanze d’Arengo approvate ma mai attuate – è il momento di agire concretamente per proteggere imprenditori e lavoratori che operano nel rispetto delle regole. Il lavoro abusivo impoverisce tutti: no tasse, no contributi, no sistema". E così, si passa all’azione. "Ogni segnalazione, proveniente da post pubblici online relativi ad– dicono – sarà verificata e trasmessa alle autorità competenti. Questa misura è pensata per tutelare il lavoro regolare e sostenere il tessuto economico fatto di imprese oneste e lavoratori rispettosi delle normative".