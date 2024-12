Lanazione.it - Giorgio Vasari nello specchio del suo Archivio

Arezzo, 4 dicembre 2024 –del suoAppuntamento sabato 7 dicembre, Palazzo Concini di Terranuova, ore 17 L'è un'importante raccolta di documenti storici legati alla famiglia dell’artista aretino, pittore e architetto di grande rilievo, noto soprattutto per la sua attività di storico dell’arte. Questocontiene una varietà di materiali che documentano la vita e l’attività di, ma anche delle generazioni successive della sua famiglia, come lettere, contratti, disegni, e altri documenti che offrono una visione preziosa della cultura e della società del Rinascimento italiano.si fa portavoce di un’idea della “scrittura” come strumento fondamentale per preservare la memoria degli uomini illustri. È proprio attraverso la scrittura che egli tenta di evitare la “seconda morte”, cioè l’oblio, che perrappresenta il destino peggiore per chi ha compiuto opere importanti.