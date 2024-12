Secoloditalia.it - Fedez, stavolta il dissing travolge Sala: Milano brucia e il sindaco è un influencer con la fascia tricolore

Leggi su Secoloditalia.it

protagonista deldell’anno: manon c’entra l’ami-nemico Tony Effe, con cui si ritroverà a rivaleggiare sul palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo firmato da quel furbacchione di Carlo Conti.le rime dell’ultimo rap “scorretto” prendono di mira – senza per questo rinunciare alle solite stoccate riservate alla ex moglie Chiara Ferragni – niente poco di meno che ildi, Beppe, ilcontroanima un pungente botta e rispostaE via col: «, uno stupro ogni venti ore. Beppe, uncon la. La politica richiede, il giornalismo provvede. Priorità di ‘sto paese: farsi i ca**i di», canta Federico Lucia in un freestyle di ultima generazione – in stile con le ultime incursioni socio-polemiche – ospite martedì sera di Real Talk, format dedicato al rap italiano.