Iltempo.it - Fagnani prende il volo con le sue Belve. Fiction: chi vince la sfida

Serata televisiva del martedì, quella di ieri 3 dicembre 2024, caratterizzata dal consueto duello dell'approfondimento con È sempre Cartabianca contro diMartedì.anche tra ladi Rai1 Libera e la serie turca Endless Love su Canale5. E poi ancora, su Rai2,, su Italia1 gli ottavi di Coppa Italia con Milan-Sassuolo, su Tv8 il live di X-Factor. Su Rai3, spazio allo Speciale di Un giorno in pretura dedicato alla sentenza di ergastolo a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Come sono andati gli ascolti, vediamo subito. Il talk show È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer ha totalizzato il 5.9% pari a 789.000 spettatori, mentre l'appuntamento con Giovanni Floris e il suo diMartedì ha attirato una media di 1.378.000 spettatori pari all'8.1% di share. LaLibera con Lunetta Savino ha conquistato il 17.