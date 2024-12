Ilfattoquotidiano.it - ETS2: meno emissioni, meno costi. Così famiglie, imprese e politica possono affrontare la sfida

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Unione Europea si prepara a un cambiamento epocale con l’introduzione del sistema, che dal 2027 coinvolgerà ledi CO? legate al riscaldamento degli edifici e ai trasporti su strada. Ma cos’è esattamente l’? È il nuovo sistema di scambio delle, progettato per estendere il principio del “chi inquina paga” a settori finora esclusi. Fornitori di energia e carburanti dovranno acquistare quote di emissione per ogni tonnellata di CO? emessa, trasferendo poi questisui consumatori finali:.L’obiettivo è ambizioso: ridurre drasticamente leper raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Tuttavia, senza adeguate misure di supporto, il rischio è che isi trasformino in un peso insostenibile. Ecco perché è fondamentalequestacon intelligenza e visione.