Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Succession Promo Inedita In Arrivo Il 6 Dicembre

Leggi su Fifaultimateteam.it

L’eventodi EA FC 25 per la popolare modalità Ultimate Team è stato annunciato. Le carte speciali saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 6.Al momento Electronic Arts, tramite i menu di gioco ha svelato la grafica ufficiale delle carte dellae contestualmente ha divulgato alcuni indizi per i giocatori che saranno inseriti nel team dell’evento.Durante questo evento riceveranno una carta specialesia i calciatori che militano nel panoramca calcistico mondiale attuale sia i calciatori che hanno scritto pagine importanti di questo sport come le Icone e gli Eroi.Come accade abtualmente sarà rilasciato un team con delle carte speciali che riceveranno un boost importante sia dell’overall che delle statistiche.