Corea del Sud, l'azzardata mossa della legge marziale rievoca i fantasmi del passato

Unagià definita sconsiderata, una scommessa persa che ha gettato nell’imbarazzo internazionale il presidente e il Paese, ma al tempo stesso ha dimostrato la determinazione dei sudni nel difendere la democrazia. La tentata imposizioneindel Sud da parte di Yoon Suk-yeol, che ora se non si dimette rischia l’impeachment, ha risvegliato nei cittadini, specie quelli più anziani, lo spettrodittatura. I regimi delinfatti, a cominciare da quello di Park Chung-hee negli Anni 70 e la brutale repressionerivolta di Gwangju del 1980 da parte di Chun Doo-hwan, sono una ferita che non si è mai rimarginata.Un colpo di testa fallito per il mancato coordinamento con esercito e poliziaVero, il tentativo di Yoon più che un colpo di Stato è sembrato un colpo di testa, ed è fallito anche a causa del mancato coordinamento con l’esercito e la polizia.