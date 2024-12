Panorama.it - Conte e Marotta, gli ex amici

C’è stato un tempo, nemmeno troppo lontano e sicuramente non corto, in cui i due sono statioltre che alleati. Vincenti insieme, mente e braccio dell’avvio del ciclo degli scudetti consecutivi della Juventus. E poi, qualche anno più tardi, motori portanti dell’Inter tornata a dominare.Entrambi felici di lavorare insieme, l’uno così convinto del valore dell’altro da volerlo con sé anche nella nuova avventura nerazzurra, il secondo così sicuro dell’ombrello protettivo fornito dal dirigente da sposare senza indugio quello stesso progetto.C’è stato un tempo in cui Beppee Antoniosono stati tutto questo. Ricordi che sfumano nel mezzo di un duello scudetto che si sta accendendo oggi tra Inter e Napoli. Attualità che si declina per i due in continui botta e risposta, uno contro l’altro armati delle rispettive dialettiche, utilizzando la pregressa conoscenza, il rapporto di stima e finanche l’zia come una clava per rafforzare il concetto.