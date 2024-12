Concorso PNRR 2, il bando è in arrivo cosa manca per la pubblicazione. RISPOSTE AI QUESITI

Leggi su Orizzontescuola.it

2: oggi l'informativa al Ministero sulla BOZZA delche, dopo alcuni ulteriori passaggi, potrebbe presto essere pubblicata su INPA. Si avvia così la seconda procedura di reclutamento degli insegnanti sulla base del nuovo reclutamento avviata con il DL 36/22 dell'allora Ministro Bianchi: entro il 31 dicembre 2024 saranno ancora validi come titolo di accesso laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 e il diploma ITP per le classi didella tabella B. Ne parliamo con Sonia Cannas, in attesa dell'incontro di pomeriggio. L'articolo2, ilè inper laAI