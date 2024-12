Colella Vignaioli di Solopaca | Un errore abbandonare le uve rare Sabato 7 un convegno con Caputo

Leggi su Ildenaro.it

“Il riconoscimento ufficiale di 12 vitigni autoctoni (varietà come le Vernacce e Tentiglie), recuperati tra, Castelvenere, la Penisola Sorrentina e il Golfo di Policastro, dimostrano che avevamo visto lontano: la sostituzione dagli anni Settanta dei vitigni autoctoni e dei sistemi di allevamento ad essi connessi con una coltivazione intensiva non ha dato i frutti sperati, come dimostrano i dati economici legati al settore. E’ stato dunque unle uve ‘’ diper lasciare il posto a nuove varietà fino a quel momento estranee al territorio”. Così Clemente, presidente dell’Associazione “di”, che dieci anni fa ebbe l’intuito di avviare una accurata ricerca culturale sui vitigni storici die delle tradizioni avvalendosi della collaborazione dei produttori più anziani (oggi confortati da una ricerca scientifica che ha indagato sulla memoria dei vitigni), anticipa i contenuti delpromosso dalla sua associazione sul tema “Pratiche, Varietà e Territorio a– La Raggiera del Taburno, le Vernacce, le Tentiglie e altre ‘uve’, dalla ricerca a.