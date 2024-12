Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Evenepoel già operato: “Viaggio lungo ma tornerò più forte di prima”

Roma, 4 dicembre 2024 – Dopo la grande paura, il (parziale) sospiro di sollievo arriva con un messaggio del diretto interessato: Remco, tramite le proprie pagine social, tranquillizza e aggiorna tutti sulle sue condizioni di salute in seguito alla brutta caduta di ieri mattina causata dall'apertura della portiera di un furgone delle poste del Belgio.: “Il mio recupero inizia ora” Il corridore della Soudal Quick-Step è apparso sorridente ma con la spalla destra già avvolta in un tutore: il motivo è presto detto. “Il mio recupero inizia ora. Dopo lo spaventoso incidente di ieri mattina, sono statogià ieri sera ed è andato tutto bene. Con fratture a una costola, alla scapola, alla mano, contusioni ai polmoni e una dislocazione della clavicola destra che ha causato la lacerazione di tutti i legamenti circostanti, so che sarà un, ma sono pienamente concentrato sul mio recupero e sono determinato a tornare più, passo dopo passo, facendo il mio dovere".