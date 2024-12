Cecchettin da Valditara collaborazione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.10 Incontro tra il ministro dell'Istruzionee Gino, padre di Giulia e creatore della Fondazione intitolata alla giovane uccisa dall'ex. Il ministro annuncia un protocollo condiviso e dice: "Obiettivo comune è combattere la violenza contro le donne. Un tema troppo importante per essere strumentalizzato.Vogliamo lavorare insieme": "Ringrazio il ministro per l'incontro e per la lettera che scrissi nell'orazione funebre per Giulia e che lui ha diffuso nelle scuole".consu obiettivi comuni