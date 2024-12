Lapresse.it - Caso Cecchettin: Gino, ringrazio ministro per incontro, è inizio cooperazione

Napoli, 4 dic. (LaPresse) – “ilper questoe loanche per la lettera che l’anno scorso scrissi per l’orazione funebre per Giulia che lui ha diffuso nelle scuole. Era stato un buon punto di partenza e oggi lo riaffermiamo con questa riunione. È il principio dellaverso obiettivi comuni”. Così, padre di Giulia, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta condannato ieri all’ergastolo, in una dichiarazione insieme aldell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, diffusa al termine del loroquesta mattina al Ministero. “Penso che noi per primi abbiamo dato un segnale di rispetto verso le persone con questa riunione”, aggiunge, spiegando che “oggi ci siamo trovati per parlare di un problema sociale esistente, dai femminicidi alla violenza sulle donne, il rispetto reciproco tra i sessi.