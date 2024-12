.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia tra Notaresco, mercato e infortuni

Leggi su .com

Kone accostato addirittura a Juve e Torino, ma per ora non si muoverà, mentre preoccupano le condizioni di Gabbianelli. Domenica 8 gara delicata colal Bianchelli, 4 Dicembre 2024 –tra, preoccupazione e attenzione al.Ai rossoblù il successo manca da troppo tempo e la partita di domenica 8 dicembre alle ore 15 in casa contro il– quindicesima giornata – diventa uno snodo cruciale: gli abruzzesi sono ultimi in classifica, ma in un torneo come questo materassi non ce ne sono e non sarà facile.Prevendite aperte allo Store di via Cattabeni.Anche perché Clementi avrà ancora tante assenze: a quelle croniche di Tomba e Alonzi, si sono aggiunte prima quella di Di Sabatino, già ad Ascoli e poi quella di Gabbianelli: il centrocampista ex Rimini, 30 anni, fino adesso ha giocato sempre titolare ma con l’Atletico è uscito per uno che non pare leggero e preoccupa: se ne saprà con certezza con gli esami di riferimento ma uno stop di mesi potrebbe spingere la società a muoversi diversamente sul, che intanto è partito con qualche colpo già ufficializzato, come il passaggio di Di Filippo, forte difensore tra i big della categoria, al Chieti, dove intanto l’exino Daniele Amaolo è giunto ad allenare al posto di Ignoffo.