Inter-news.it - Bisseck e la Germania, ambizione che fa felice l’Inter: ecco perché

Leggi su Inter-news.it

In una recente intervista, Yannha dichiarato la suanel voler giocare con la maglia della. Una scelta, la sua, che faanche. Il motivo? Poter contare su un giocatore ambizioso e con la voglia di raggiungere una delle principali nazionali al mondo grazie alle prestazioni in nerazzurro– Non ha dubbi Yann, che alla domanda su quale nazionale voglia scegliere di rappresentare trae Camerun sceglie la prima. Il difensore si è messo proprio in luce grazie alle sue prestazioni nelle giovanili della rappresentativa tedesca e adesso vuole giocarsi le sue carte per arrivare anche in Nazionale Maggiore. Una scelta che denota grandeda parte dello stesso, le cui prestazioni stanno migliorando di partita in partita.