Ilgiorno.it - Basta una parola

Leggi su Ilgiorno.it

Ciò che differenzia l’uomo dagli animali è l’uso della. La scelta di quella giusta distingue invece l'uomo di cultura dall’umile o dall’ignorante. E unain meno quanta differenza può fare? Chiedetelo ai redivivi lupi che per l’Unione Europea passano da specie “strettamente” protetta a specie protetta. Chiedetelo ma non vi risponderanno. O, in caso di pericolo – quello che effettivamente corrono ora con questa raffinata scelta lessicale – lo faranno senza perdersi in parole.