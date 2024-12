Oasport.it - Basket, Ettore Messina: “La squadra sta progredendo, ora testa all’Asvel”

Leggi su Oasport.it

Altra partita e altra vittoria per l’Olimpia Milano di, che al Forum di Assago doma 101-86 la Stella Rossa di Belgrado, nella 13esima giornata della stagione regolare 2024-2025 dell’Eurolega di.Per i campioni d’Italia arriva la sesta vittoria europea nelle ultime sette gare giocate e un ruolino di marcia che ora diventa positivo: 13 incontri disputati, 7 vittorie e 6 sconfitte. Al termine del match, ecco le voci dalla sala stampa dell’impianto meneghino: prima quella dell’head coach dei serbi Ioannis Sfairopoulos e poi quella diper l’Olimpia Milano.Ioannis Sfairopoulos: “Contro questa Olimpia sapevamo che sarebbe stato difficile: loro sono unain un gran momento, come dimostrano le loro vittorie in serie. Volevamo avere un buon approccio difensivo, spendendo falli necessari.