Al via il progetto Paese sicuro 2024 Contro i raid dei topi d’appartamento

In città, nell’hinterland, nella Bassa, nelle valli. Sono sempre più scatenati i, che in questo periodo stanno imperversando un po’ in tutta la Bergamasca. Uno dei territori più colpiti è quello di Azzano San Paolo, comune dell’hinterland di Bergamo, dove, dopo l’ondata di furti e di episodi di microcriminalità, il Comune ha deciso di correre ai ripari con un nuovo piano sicurezza, denominato ““. "Ildi sicurezza urbana - spiega il sindaco Sergio Suardi - è finalizzato ad incentivare i servizi della polizia locale. Obiettivi principali sono la prevenzione dei fenomeni di microcriminalità, furti nelle abitazioni in primis, attuando servizi di visibilità del territorio, il contrasto e la prevenzione di fenomeni di disturbo alla quiete pubblica".