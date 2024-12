Bergamonews.it - Accademia Carrara, inizia l’era di Maria Luisa Pacelli

assume la direzione delladal 9 dicembre 2024, per quattro anni. Il lavoro sarà condiviso con il team che in 10 anni dalla riapertura del 2015 ha saputo sia conservare e promuovere la collezione – con un’attività quotidiana di studio, ricerca, tutela, didattica, promozione e comunicazione – sia realizzare oltre 40 progetti temporanei., anche grazie al riallestimento, avviato con la Capitale della Cultura e completato nel 2024, con l’apertura dei Giardini e il bistrot, ha conosciuto un crescendo di stima, successo di pubblico, oltre all’incremento di rapporti ben oltre i confini della città e del territorio nazionale., nominata dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione, viene accolta all’interno di un’istituzione salda e all’avanguardia, conosciuta in Italia e nel mondo, non solo per il suo straordinario patrimonio ma anche come un museo vivace e dinamico, capace di accogliere tutti i tipi di pubblico.