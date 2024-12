Liberoquotidiano.it - Ucraina-Russia, ecco le condizioni di Putin a Trump per chiudere guerra

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dubai, 2 dic. (Adnkronos) - E' Vladimira dettare leper porre fine allatra. E' il messaggio che Mosca invia a Kiev e agli Stati Uniti. I destinatari sono il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e, soprattutto, Donald. Il neo presidente eletto degli Usa si insedierà alla Casa Bianca tra meno di 2 mesi. Se vuole contribuire ad archiviare il conflitto che dura da quasi 1000 giorni, deve necessariamente tener conto dei paletti fissati dal Cremlino.si affida alle parole che il tycoon russo con posizioni conservatrici e ortodosse Konstantin Malofeyev pronuncia in una intervista al Financial Times. Cosa vuole Mosca? Un piano di pace per l'che non includa garanzie di sicurezza per la, quindi anche il futuro dell'Europa e del mondo, è destinato a fallire.