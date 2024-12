Justcalcio.com - TS – L’Inter domina nei premi Gran Galà del calcio. Inzaghi e Marotta su Bove

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-03 11:48:04 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport:È dominio Inter aldelAic a Milano: il club nerazzurro fa incetta di trofei e vince ilo come migliore società. Tanti i singoli che hanno poi ricevuto un riconoscimento per lade stagione: Simoneè stato votato come miglior allenatore, Lautaro Martinez miglior giocatore mentre a Marcus Thuram è andato il miglior gol. Nella top 11 maschile della stagione 2023-24 in Serie A sono poi ben sette i calciatori del: Sommer, Bastoni, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Thuram. Gli unici rappresentanti non nerazzurri sono poi Bellanova, ora all’Atalanta maato per la stagione con il Torino, Teun Koopmeiners, oggi alla Juve dalla Dea, e gli ex Bologna Calafiori e Zirkzee, finiti entrambi iner League, il difensore italiano all’Arsenal e l’attaccante olandese al Manchester United.