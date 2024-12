Lanazione.it - Trasimeno, il dramma dei pescatori: "La cooperativa rischia di fallire"

Leggi su Lanazione.it

di Sara Minciaroni MAGIONE (Perugia) La siccità mette in ginocchio ie a rischio ci sono secoli di tradizione. Idel lagoce la stanno mettendo tutta, con la tenacia autentica del loro retaggio questi resistenti uomini d’acqua cercheranno di tenere in vita una delle più antiche attività dell’uomo. Ma sarà durissima, perché ladi San Feliciano è oggi sull’orlo del fallimento e questo significa che in bilico non ci sono solo i posti di lavoro e l’impresa, ma anche secoli di memoria legata alla pesca d’acqua dolce che qui, nel cuore dell’Umbria, ha radici profonde e di cui questo manipolo di uomini da sempre è custode. "La nostra storia è nata nel 1928 - racconta a La Nazione il presidente delladel, Aurelio Cocchini -.