Liberoquotidiano.it - "Togliti dai cog***", "Mi dai fastidio!", "Tutto truccato": L'Eredità, violenza mai vista contro Christian

Si chiamae sta scrivendo la storia de L', il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Un programma che ha alle spalle moltissimi anni di onorata tradizione e che, sera dopo sera, continua a mettere a segno dati impressionanti in termini di share. E come detto,sta scrivendo la storia del format. Il concorrente infatti ha messo in tasca, fino ad ora, 316mila euro: la cifra più alta della stagione. E gli mancano solo 5mila euro per diventare il concorrente che si è portato a casa la maggior cifra di sempre. Il, in un lasso di tempo relativamente breve. Ma forse proprio perché così "ricco", o forse anche per il suo essere un poco saputello,è sempre meno amato dal pubblico. E quanto accaduto nella puntata di martedì 3 dicembre, in tal senso, è piuttosto emblematico.