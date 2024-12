Leggioggi.it - Sostegno al reddito settore moda/abbigliamento: domande da oggi 3 dicembre 2024

Leggi su Leggioggi.it

Dai datori di lavoro e i lavoratori dei comparti tessile,, calzaturiero e conciario (TAC) possono richiedere un trattamento straordinario dial, destinato alle imprese che abbiano esaurito i normali strumenti di integrazione salariale. I dettagli della misura sono messi in chiaro nella circolare INPS n. 99 del 26 novembre. Per citare un esempio, non tutte le aziende hanno accesso, ma solo quelle con all’interno fino a 15 addetti. Inoltre il trattamento può coprire al massimo 9 settimane, nel periodo compreso tra 29 ottobre e 31. Ecco i dettagli e come inviare domanda. Leggi anche le novità sulla cassa integrazione 2025 Indiceal: cos’è Chi può accedere alledialCome richiedere il trattamento I documenti necessari Le aziende artigiane Gli importi Pagamentoalal: cos’è Il decreto-legge n.