Si compie la vendetta di von der Leyen contro il lupo | il Consiglio d’Europa vota per declassarlo a specie protetta

Leggi su Open.online

Via libera delalla richiesta dell’Unione europea di abbassare il livello di protezione per i lupi. Il comitato permanente della convenzione di Berna per la conservazione della flora e della fauna selvatiche hato a favore della proposta di Bruxelles. La decisione entrerà in vigore solo tra tre mesi e a patto che diciassette paesi delnon si oppongano. Qualora questo non accada, lo status di protezione delsarà abbassato da «rigorosamente» a «», così come richiesto dall’Ue. Tradotto in termini più semplici: l’abbattimento dei lupi sarà molto più facile.La battaglia politica (e personale) di Ursula von derIl “declassamento” del livello di protezione delè stato interpretato da molti come una battaglia politica, se non addirittura personale, di Ursula von der