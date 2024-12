Lalucedimaria.it - Sacerdote avvelenato: disattenzione o gesto premeditato?

Leggi su Lalucedimaria.it

Una scena che sembra surreale, quasi uscita da un film giallo o dell’orrore. Invece è accaduta per davvero e a farne le spese è stato un, in provincia di La Spezia. Siamo in provincia di La Spezia ed un gravissimo episodio è accaduto durante la celebrazione della Santa Messa della domenica. un attacco diretto . L'articolo? proviene da La Luce di Maria.