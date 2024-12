Roma-Atalanta Ranieri | Soddisfatto della prestazione ma abbiamo perso per due autogol

Leggi su Sportface.it

“Sonodei ragazzi, l’gioca a meraviglia e siamo riusciti ad ingabbiarla.risposto colpo su colpo, ma ci sono mancate le forze e mentre loro hanno potuto fare dei cambi con calciatori che giocano a memoria, noi non avevamo centrocampisti di forza come Pisilli (squalificato, ndr). Ma alla fineper due“. Lo ha detto a Dazn il tecnico, Claudiodopo la sconfitta per 2-0 contro l’. “Ho fatto i complimenti alla squadra, continuando così, faremo bene – ha detto l’allenatore giallorosso –. Sappiamo dove stiamo andando, non è facile subentrare come terzo allenatore, stravolgendo modo di giocare e pensare, ma i ragazzi mi stanno seguendo. La cosa bella è stato l’applauso finale del pubblico, che ha capito quanto la squadra sta lottando.