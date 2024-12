Sport.quotidiano.net - Pontedera-Spal 5-1, i granata fanno pokerissimo

(Pisa), 2 dicembre 2024 – Ilsi risveglia e infligge un duro 5-1 allache arrivava da tre vittorie di fila. La squadra di Menichini, che in casa non vinceva dall'8 settembre e più in generale da sei turni, ha interpretato questo delicato match con grande concentrazione e dopo 15' Pietra imbeccato da Perretta l'ha sbloccato. Poi una ripresa esplosiva ha portato altre 4 reti, contro un avversario rimasto in 10 dopo 19' della seconda frazione, di Pretato in mischia, quindi Cerretti, Ianesi e Ladinetti (intervallati dalla sassata da 20 metri di D'Orazio per il momentaneo 4-1) in contropiede. Prossimo impegno per il, sabato a Rimini. (s.l.)(4-2-3-1): Tantalocchi; Gagliardi (31’ st Ambrosini), Espeche (6’ pt Pretato), Martinelli (31’ st Maggini), Perretta; Ladinetti, Guidi; Cerretti, Pietra (35’ st Benucci), Ianesi; Italeng (35’ st Corona).