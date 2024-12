Tg24.sky.it - Pedopornografia on line, tre arresti della Polizia a Milano

Ladi Stato ha arrestato tre uomini colti in flagrante per detenzione di materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento di minori. L'operazione, denominata "Bittersweet", è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di, in collaborazione con il ServizioPostale e per la Sicurezza Cibernetica. L'indagine è partita dall'analisi di segnalazioni provenienti da organi diesteri, trasmesse attraverso il Centro Nazionale per il ContrastoOn(CNCPO). Grazie a un'intensa attività investigativa, le autorità sono riuscite a individuare e arrestare i responsabili.