Non solo il Napoli di Conte | parola a Mario Zaccaria e Savino

A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero dalle 14:00 alle 15:00 e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche. Di seguito le parole del presidente dell’USSI Campania. “Torino-? Le occasioni sono state tante per il, mentre il Torino ha avuto l’occasione con Coco un pò rocambolesca. Ilha dimostrato di essere una squadra solida e organizzata, in attacco le cose miglioreranno e non sempre troveremo un Milinkovic Savic in versione superman”. McTominay valore aggiunto (in campo) di questo?“Le prospettive sono favorevoli e con un McTominay in quelle condizioni le cose cambiano. La sua prestazione è stata straordinaria ed è una garanzia, questa squadra può arrivare fino in fondo e giocarsela con Atalanta e Inter, che sono le più agguerrite e hanno una rosa importante”.