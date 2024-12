Donnaup.it - Mousse di salmone: l’antipasto di Natale velocissimo

Ladiè una di quelle ricette che si presta a molte interpretazioni, tutte di altissimo livello. Serve pochissima manualità per prepararla, e tanta fantasia per interpretarla.Che sia per farcire dei vol au vent, delle tartine, dei tramezzini, delle bruschette o i gambi di sedano, qualsiasi suo impiego sarà apprezzatissimo!Certo, a fare la differenza in questo caso sono soprattutto gli ingredienti, golosissimi di loro, con quel sapore rotondo e invitante: solo, panna e robiola bastano da soli a creare questa spuma deliziosa. Per una resa più corposa, possiamo utilizzare il mascarpone al posto della robiola, oppure la ricotta ben sgocciolata al posto della panna. In questo secondo caso, la resa sarà più compatta, meno fluida, ma il sapore è sempre delizioso.Si realizza alla velocità della luce, ma se vogliamo portarci avanti, prepariamola in anticipo e conserviamola in frigorifero fino al momento di servirla.