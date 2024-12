Ilrestodelcarlino.it - Maiolati Spontini, "per fare un albero ci vuole un figlio": ecco 26 nuove piante

(Ancona), 3 dicembre 2024 - Nel parco della Solidarietà di Moie sono spuntati nuovi lecci, gelsi e aceri campestri: 26, una per ogni nuovo nato. È il progetto “Perunciun”, inaugurato domenica scorsa con la consegna simbolica ai 26 bambini nati nel 2023 nel Comune dell’loro assegnato, con tanto di targa con il proprio nome e cognome. La forestazione urbana dell’area adiacente al centro culturale “eFFeMMe23” si andrà, quindi, incrementando di anno in anno grazie all’iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale e inserita nel programma elettorale della lista “Insieme per i cittadini”. Alla cerimonia erano presenti, fra gli altri, il sindaco Tiziano Consoli e gli assessori alla Pubblica istruzione Maria Ludovica Trillini e alla Famiglia Roberta Romagnoli.