Ilgiorno.it - Lucci, il mandante dell’agguato: "Padrone dello stadio di San Siro. E inquietanti legami con i clan"

Leggi su Ilgiorno.it

È "impensabile" che l’agguato contro Enzo Anghinelli sia stato "frutto di iniziativa autonoma di Cataldo", ma dietro le quinte ci sarebbe una "precisa direttiva" di Luca, capo ultrà rossonero che il giudice definisce "vero e proprio" di San. Un uomo, già in carcere per l’inchiesta che ha decapitato i vertici delle tifoserie organizzate cittadine e nei guai anche per un maxi-traffico di droga, che è ora destinatario di un’altra ordinanza di custodia cautelare per l’accusa di tentato omicidio: è ritenuto infatti ildel raid contro il rivale Anghinelli, anche lui ultrà milanista, che venne gravemente ferito a colpi di pistola alla testa in via Cadore, zona Porta Romana, il 12 aprile di cinque anni fa e si salvò per miracolo. Per questo episodio era stato fermato il 17 ottobre Daniele Cataldo, braccio destro di, già indagato per l’episodio e ora destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’inchiesta della Squadra mobile coordinata dai pm Paolo Storari e Leonardo Lesti.