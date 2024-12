Quifinanza.it - Lo stipendio di Elon Musk da 56 miliardi viene bloccato da un giudice: “Importo ingiusto”

Leggi su Quifinanza.it

Un tribunale del Delaware ha nuovamenteil pagamento del pacchetto retributivo da 56di dollari previsto perin qualità di ceo di Tesla. LaKathaleen McCormick ha confermato la decisione già presa a gennaio 2023, ritenendo il compenso “eccessivo” e frutto di un processo di approvazione “profondamente carente”.recordIl pacchetto retributivo, approvato nel 2018, comprendeva benefit,e 12 tranche di stock option per un totale di 300 milioni di azioni Tesla, legate al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali. Se realizzato, avrebbe resol’amministratore delegato più pagato al mondo.Alcuni azionisti hanno tuttavia contestato la validità della procedura, sostenendo che il consiglio di amministrazione fosse stato influenzato dai legami personali cone non avesse agito in maniera indipendente.