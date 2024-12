Oasport.it - LIVE Milano-Zawiercie 1-1, Champions League volley in DIRETTA: grande equilibrio nel terzo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI GIESEN-MONZA DIDALLE 18.3019-19 Bruttissima ricezione di Louati. Attento sulla rete Gladyr che riporta la parità.La palla pizzica la riga di pochi millimetri. Il punto rimane allo.19-18 Parallela vincente di Russell. La palla è molto vicina alla riga ed infatti Piazza chiama un challenge.19-17 Termina lungo il servizio di Kwolek. Diciottesimo errore dai 9 metri per loin meno di tre set18-17 Diagonale vincente di Kwolek.18-16 Aceee!! Il servizio di Louati sbatte sul nastro e muore nella metà campo avversaria.17-16 Alzata imprecisa di Tavares che costringe Kwolek ad un attacco complicato che termina lungo.16-16 Pipe vincente per Gardini che sigla il primo punto della propria partita.15-16 Lungo il servizio di Paolo Porro.