LIVE Ding Liren-Gukesh Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA | si comincia con la settima!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:9:59 Si! 1. Cf3 per, vediamo se sarà Réti o se invece ci saranno dei rientri.9:58 La prima mossa cerimoniale è affidata al Ministro della Cultura, Comunità e Gioventù di Singapore Edwin Tong, che ricopre questo ruolo dal 2020.9:55 Arrivato anche, Maurice Ashley può anticipare la presentazione dei due giocatori.9:52 Stanno arrivando in sala di gioco; prima, come al solito, l’indiano.9:49 Hanno fatto il giro della comunitàstica le immagini provenienti da Mumbai durante la sesta partita, dove le persone che seguivano l’andamento delle mosse si sono spese in grida di giubilo e applausi una volta cheha deciso di non concedere la patta per ripetizione di mosse a debita distanza dalla quarantesima mossa.